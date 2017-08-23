ＪＡＬ、鹿児島県産焼酎を応援 国際線ラウンジで６銘柄提供
(2017 08/23 13:00)
日本航空の鹿児島県産本格焼酎応援銘柄に選ばれた商品を持つ酒造会社の社員ら＝２２日、鹿児島県庁
グランプリを受賞したのは伊佐大泉（大山酒造、伊佐市）、太古の黒うさぎ（弥生焼酎醸造所、奄美市）、田苑シルバー（田苑酒造、薩摩川内市）。４２蔵元、７６銘柄の応募があった。１次審査で１２銘柄に絞り、老舗フランス料理店銀座レカンでソムリエを務めた大越基裕氏とＪＡＬの商品サービス担当社員が最終審査した。
（記事全文は２３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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