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視点はカラス、ごみ清掃　小中学生らが環境保護活動　大和村

(2017 08/23 22:00)
海岸でごみを拾う親子ら＝大和村国直
　奄美大島の豊かな自然を学び、ごみ拾いゲームを通じて環境保護活動を行うイベント「カラスめハント」（南海日日新聞社、南日本新聞社主催）が２０日、大和村の国直集落と近くの海岸であった。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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