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川内大綱引を西田聖志郎さん映画化　20年公開目指す

(2017 08/23 23:00)
2020年公開予定の映画のテーマになる川内大綱引＝薩摩川内市大小路町
　鹿児島が舞台の映画「六月燈の三姉妹」などを手掛けた俳優でプロデューサーの西田聖志郎さん（６２）＝鹿児島市出身＝が、薩摩川内市の伝統行事「川内大綱引」を題材に映画化を進めている。２３日の市議会で明らかになった。２０１９年夏に市街地や甑島を中心にロケを実施、２０年の公開を目指す。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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