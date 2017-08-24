鹿児島の食　新作麗し　若手料理人コンクール

(2017 08/24 13:00)

色鮮やかな創作料理が並ぶ会場＝２３日、鹿児島市の城山観光ホテル

鹿児島県産食材を使った若手料理人の優れた創作料理を選ぶ「かごしまの『食』新料理コンクール」が２３日、鹿児島市の城山観光ホテルであった。オードブル、魚料理、肉料理、デザートの４部門に３６作品の出品があり、見た目やバランスが美しい４品を金賞に選んだ。