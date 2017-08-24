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鹿児島の食　新作麗し　若手料理人コンクール

(2017 08/24 13:00)
色鮮やかな創作料理が並ぶ会場＝２３日、鹿児島市の城山観光ホテル
　鹿児島県産食材を使った若手料理人の優れた創作料理を選ぶ「かごしまの『食』新料理コンクール」が２３日、鹿児島市の城山観光ホテルであった。オードブル、魚料理、肉料理、デザートの４部門に３６作品の出品があり、見た目やバランスが美しい４品を金賞に選んだ。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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