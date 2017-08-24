森の中展が１万人突破　霧島アートの森

(2017 08/24 06:30)

１万人達成記念のくす玉を割る榎木祐衣さん（右）と母淳弥さん＝湧水町の霧島アートの森

霧島アートの森（湧水町）で開催中の「森本千絵×中島信也＜森の中＞展」（県文化振興財団、南日本新聞社など主催）の来場者が２３日、１万人に達した。薩摩川内市から訪れた川内北中学校２年榎木祐衣さんと母淳弥さん（４３）が記念のくす玉を割り、年間パスポートや記念品を贈られた。美術部に入っている祐衣さんは「コマーシャルの絵コンテを見たのは初めて。面白くて勉強になった」と展示に見入った。淳弥さんは「まさかと思った。台風で来場予定が延びたおかげ」と話した。同展は９月１８日まで（月曜休園）。８月２６日、９月９、１６日午後２時から、学芸員によるギャラリートークがある。一般８００円、高大生６００円、小中生４００円。同園＝0995(74)5945。