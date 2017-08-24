鹿児島市喜入で震度４

(2017 08/24 15:02)

２４日午後２時３４分ごろ、鹿児島市喜入で震度４の地震があった。気象庁によると震源地は鹿児島湾で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模はマグニチュード４．５と推定される。

福岡管区気象台によると、７月１１日に喜入で震度５強を観測した地震の震源とほぼ同じ。気象台は「引き続き同程度の揺れが起きる可能性がある」として、注意するよう呼び掛けている。

このほかの震度は次通り。

震度３ 鹿児島市東郡元（鹿児島地方気象台）、枕崎市、指宿市、薩摩川内市、日置市、南さつま市、南九州市、鹿屋市、大崎町仮宿、南大隅町、曽於市、肝付町、志布志市▽震度２ さつま町、いちき串木野市、霧島市、伊佐市、姶良市、垂水市、東串良町、錦江町▽震度１ 阿久根市、長島町、薩摩川内市甑島