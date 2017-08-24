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鹿児島の女子ソフトボールチーム　全国大会に出場

(2017 08/24 20:00)
全国大会へ士気が高まる選手たち＝鹿屋市吾平町
　鹿児島県内で活動するソフトボールクラブチーム「ＡＬＳＯＫ鹿児島ＡＬＬ　ＷＡＶＥ」が、第６９回全日本総合女子ソフトボール選手権大会（日本ソフトボール協会主催、９月１６～１８日・福井県）に３年ぶりに出場する。国内で最も権威がある大会。目標の２０２０年鹿児島国体優勝へ弾みをつけようと士気を高めている。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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