西郷“どんどん”増殖中　許可不要のロゴ・キャラクター、菓子や観光地に

(2017 08/24 22:00)

「西郷どん」のキャラクターと桜島を背景に写真撮影する観光客＝鹿児島市のドルフィンポート

２０１８年放映の大河ドラマ「西郷どん」ＰＲのため、鹿児島県が製作したロゴと西郷隆盛らを描いたキャラクターの露出が広がりを見せている。使用許可や手数料が不要なことから使いやすく、県内企業が土産品のパッケージなどに採用し始めたからだ。