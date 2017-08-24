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西郷“どんどん”増殖中　許可不要のロゴ・キャラクター、菓子や観光地に

(2017 08/24 22:00)
「西郷どん」のキャラクターと桜島を背景に写真撮影する観光客＝鹿児島市のドルフィンポート
　２０１８年放映の大河ドラマ「西郷どん」ＰＲのため、鹿児島県が製作したロゴと西郷隆盛らを描いたキャラクターの露出が広がりを見せている。使用許可や手数料が不要なことから使いやすく、県内企業が土産品のパッケージなどに採用し始めたからだ。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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