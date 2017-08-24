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墨色と余白の美　第67回南日本書道展が開幕　鹿児島市・県民交流センター

(2017 08/24 23:00)
松清秀仙氏の作品解説に聞き入る来場者＝鹿児島市のかごしま県民交流センター
　第６７回南日本書道展（南日本新聞社主催）が２４日、鹿児島市のかごしま県民交流センターで開幕した。一般の部（漢字、かな、調和体、篆刻＝てんこく＝）と学童の部の入賞入選作など３７３点が展示され、来場者は筆運びのリズムや、墨色と余白の美しさに見入った。
　９月３日まで。８月２８日休館。観覧料は一般６００円、高校生以下無料。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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