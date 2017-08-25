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鹿児島聾学校、ロボット競技全国大会へ　特別支援校初の県代表

(2017 08/25 13:00)
真剣な表情でロボットを操縦する鹿児島聾学校高等部の生徒＝鹿児島市の鹿児島情報高校
　鹿児島県高校ロボット競技大会が２３日、鹿児島市の鹿児島情報高校であり、同市の鹿児島聾学校高等部を含む５校が１０月に秋田県で開かれる全国大会出場を決めた。特別支援学校の県代表は初。主催する文部科学省は「全国でも初めてではないか」としている。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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