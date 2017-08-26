首都圏の塾と結びＩＴ授業　空き校舎短期入居企業が体験会　錦江町

(2017 08/26 06:30)

マイク付きのヘッドホンとパソコン画面で受講する中学生＝錦江町神川

錦江町の空き校舎に短期入居中のＩＴ企業が、インターネットで首都圏の学習塾と校舎を結び、町内の小中学生にパソコン画面で受講させる体験会を開いている。発表や質問も可能で、子どもたちは真剣な表情で夏期講習のテキストなどに取り組んでいる。体験会は町の地方創生を担う「まち・ひと・ＭＩＲＡＩ協議会」の主催。閉校した神川中学校をサテライトオフィスとして整備し、都市部の企業に短期滞在してもらう事業の一環だ。東京の通信アプリ販売会社「ＶＱＳ」が入居する期間に合わせ、１８日から３０日まで空き校舎の一画で実施。