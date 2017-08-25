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宇宙、星空感じるアート　種子島で芸術祭

(2017 08/25 20:00)
「ペイントフェアリング・５ＳＨ型」（中村哲也）＝中種子町の南界中学校跡
　種子島宇宙芸術祭が島内１市２町で開かれている。テーマは「ウチュウトコラボレーション」。実物のロケット部品を用いた造形や、光で星空のような空間を感じさせるインスタレーション（設置芸術）などユニークで多彩なアートが点在し、見物客を楽しませている。１１月１２日まで。
「Ｍｙｒｋｖｉδｒ」（千田泰広）＝南種子町中之上
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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