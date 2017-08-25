宇宙、星空感じるアート 種子島で芸術祭
(2017 08/25 20:00)
「ペイントフェアリング・５ＳＨ型」（中村哲也）＝中種子町の南界中学校跡
「Ｍｙｒｋｖｉδｒ」（千田泰広）＝南種子町中之上
（記事全文は26日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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