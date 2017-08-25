高校生漫才「頂点狙う」　出水コンビ、決勝大会へ

(2017 08/25 22:00)

息の合った漫才を披露する池松良樹さん（右）と太田龍生さん＝出水市の出水高校

高校生の漫才コンテスト「ハイスクールマンザイ２０１７」の決勝大会（２７日、大阪）に、出水市の出水高校３年コンビが九州・沖縄地区代表として出場する。ボケの太田龍生さんとツッコミの池松良樹さん。大舞台を前に２人は「ネタの完成度を上げ、頂点を目指す」と気合を入れる。よしもとクリエイティブ・エージェンシーの主催。全国から１６００人以上が応募し、動画審査を通過し６地区の予選を勝ち上がった８組が決勝大会に出場する。