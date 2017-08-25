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高校生漫才「頂点狙う」　出水コンビ、決勝大会へ

(2017 08/25 22:00)
息の合った漫才を披露する池松良樹さん（右）と太田龍生さん＝出水市の出水高校
　高校生の漫才コンテスト「ハイスクールマンザイ２０１７」の決勝大会（２７日、大阪）に、出水市の出水高校３年コンビが九州・沖縄地区代表として出場する。ボケの太田龍生さんとツッコミの池松良樹さん。大舞台を前に２人は「ネタの完成度を上げ、頂点を目指す」と気合を入れる。
　よしもとクリエイティブ・エージェンシーの主催。全国から１６００人以上が応募し、動画審査を通過し６地区の予選を勝ち上がった８組が決勝大会に出場する。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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