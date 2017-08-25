鹿児島県の高卒求人2.21倍 平成以降で２番目高水準

(2017 08/25 23:45)

鹿児島労働局は２５日、来年３月の高校卒業予定者に対する鹿児島県内企業の求人倍率が７月末現在、前年同期より０.３７ポイント増の２.２１倍だったと発表した。２.２２倍だった１９９１年度に次いで平成以降２番目の高水準。求人数は前年同期比２７.７％増の４８８８人となり９５年度以来２２年ぶりに４０００人を上回った。

求人を提出した企業は前年同期より２３３社増え１１２１社となった。一方、県内企業を希望する求職者は２２１０人（前年同期比１３１人増）で、県外を２６６人上回った。

