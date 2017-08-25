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鹿児島県の高卒求人2.21倍　平成以降で２番目高水準

(2017 08/25 23:45)
　鹿児島労働局は２５日、来年３月の高校卒業予定者に対する鹿児島県内企業の求人倍率が７月末現在、前年同期より０.３７ポイント増の２.２１倍だったと発表した。２.２２倍だった１９９１年度に次いで平成以降２番目の高水準。求人数は前年同期比２７.７％増の４８８８人となり９５年度以来２２年ぶりに４０００人を上回った。
　求人を提出した企業は前年同期より２３３社増え１１２１社となった。一方、県内企業を希望する求職者は２２１０人（前年同期比１３１人増）で、県外を２６６人上回った。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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