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特産オクラ　壁画でＰＲ　指宿市

(2017 08/27 13:00)
壁画完成を喜ぶ北指宿中学校美術部生徒とＪＡいぶすき青年部＝指宿市東方
　指宿市東方のＪＡいぶすきソラマメ選果場の壁面に、近くの北指宿中学校の美術部が絵を描いた。オクラの断面を星に見立て、夜空をオクラ列車が走る「オクラ畑と星月夜」。生産量日本一の特産品を鮮やかな色彩でＰＲしている。
　壁画は縦３メートル、横９メートル。ＪＡいぶすき青年部が国道から市中心部への入り口に位置し、ＪＲ指宿枕崎線沿いにある選果場の壁面を生かして、特産品を発信しようと依頼した。美術部顧問の前田絵美子教諭（４２）が描いた原画を１～３年生の部員１２人が壁面に写し、ペンキで色を塗っていった。
（記事全文は27日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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