特産オクラ　壁画でＰＲ　指宿市

(2017 08/27 13:00)

壁画完成を喜ぶ北指宿中学校美術部生徒とＪＡいぶすき青年部＝指宿市東方

指宿市東方のＪＡいぶすきソラマメ選果場の壁面に、近くの北指宿中学校の美術部が絵を描いた。オクラの断面を星に見立て、夜空をオクラ列車が走る「オクラ畑と星月夜」。生産量日本一の特産品を鮮やかな色彩でＰＲしている。壁画は縦３メートル、横９メートル。ＪＡいぶすき青年部が国道から市中心部への入り口に位置し、ＪＲ指宿枕崎線沿いにある選果場の壁面を生かして、特産品を発信しようと依頼した。美術部顧問の前田絵美子教諭（４２）が描いた原画を１～３年生の部員１２人が壁面に写し、ペンキで色を塗っていった。