育て未来の起業家 10月開催セミナー向け学生ら意見交換会 鹿児島市
(2017 08/26 22:00)
若者が興味を持つような起業セミナーを作り上げるため、意見交換する学生ら＝鹿児島市のソーホーかごしま
人口の減少や県外流出が進む中、鹿児島の未来を背負う起業家を育てたいと、市は１０月、初めての「未来起業家応援セミナー」を開催する。前もって学生の興味や関心を探り、セミナーに生かすのが狙い。
（記事全文は27日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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