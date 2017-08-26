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育て未来の起業家　10月開催セミナー向け学生ら意見交換会　鹿児島市

(2017 08/26 22:00)
若者が興味を持つような起業セミナーを作り上げるため、意見交換する学生ら＝鹿児島市のソーホーかごしま
　学生による学生のための起業セミナーを企画する材料にしようと鹿児島市は２４日、ソーホーかごしまで意見交換会を開いた。公募に応じた大学生や大学院生ら１０人が参加。セミナーの内容や、若者に幅広く参加してもらう方法を共に考えた。
　人口の減少や県外流出が進む中、鹿児島の未来を背負う起業家を育てたいと、市は１０月、初めての「未来起業家応援セミナー」を開催する。前もって学生の興味や関心を探り、セミナーに生かすのが狙い。
（記事全文は27日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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