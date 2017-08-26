育て未来の起業家　10月開催セミナー向け学生ら意見交換会　鹿児島市

(2017 08/26 22:00)

若者が興味を持つような起業セミナーを作り上げるため、意見交換する学生ら＝鹿児島市のソーホーかごしま

学生による学生のための起業セミナーを企画する材料にしようと鹿児島市は２４日、ソーホーかごしまで意見交換会を開いた。公募に応じた大学生や大学院生ら１０人が参加。セミナーの内容や、若者に幅広く参加してもらう方法を共に考えた。人口の減少や県外流出が進む中、鹿児島の未来を背負う起業家を育てたいと、市は１０月、初めての「未来起業家応援セミナー」を開催する。前もって学生の興味や関心を探り、セミナーに生かすのが狙い。