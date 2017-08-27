鹿児島ユナイテッド初の４連勝　富山に２－１

(2017 08/27 00:00)

【鹿児島Ｕ－富山】後半５分、鹿児島Ｕ・野嶽（手前）が先制のゴールを決める＝県立鴨池陸上競技場

明治安田Ｊ３第２０節第１日は２６日、各地で５試合があった。鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場で富山と対戦し、２－１で競り勝ってリーグ初の４連勝を飾った。通算成績は１１勝１分け７敗（勝ち点３４）の５位。栃木は盛岡を３－２で下し、暫定で２位に浮上。北九州は琉球に２－０で勝ち、勝ち点を３０に伸ばした。鹿児島Ｕは９月２日、静岡県で藤枝と対戦する。