「曽木の滝もみじ祭り」若者視点で演出へ　大口高生と日大など連携

(2017 08/27 22:00)

祭りのアイデアを練るために、曽木発電所遺構を見学する大口高校生

伊佐市の秋の風物詩である曽木の滝公園もみじ祭りを、大口高校生が若者の視点から盛り上げようと、日本大学、市観光特産協会と連携して企画や運営を行う。１７、１８日、大学生らと一緒に現地を見学するなどして構想を練った。同校は昨年から、日大生産工学部の永村景子助教（３５）＝都市・地方計画＝の研究室と一緒に、曽木の滝周辺地域の活性化プロジェクトに取り組んでいる。