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「曽木の滝もみじ祭り」若者視点で演出へ　大口高生と日大など連携

(2017 08/27 22:00)
祭りのアイデアを練るために、曽木発電所遺構を見学する大口高校生
　伊佐市の秋の風物詩である曽木の滝公園もみじ祭りを、大口高校生が若者の視点から盛り上げようと、日本大学、市観光特産協会と連携して企画や運営を行う。１７、１８日、大学生らと一緒に現地を見学するなどして構想を練った。
　同校は昨年から、日大生産工学部の永村景子助教（３５）＝都市・地方計画＝の研究室と一緒に、曽木の滝周辺地域の活性化プロジェクトに取り組んでいる。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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