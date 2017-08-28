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バロック展２万人突破、９月３日まで　鹿児島市立美術館

(2017 08/28 23:50)
２万人目の来場者となった上田裕貴さん（左）＝２８日、鹿児島市立美術館
　鹿児島市立美術館で開催中の特別企画展「バロックの巨匠たち」（同館、南日本新聞社など主催）の観覧者が２８日、２万人に達した。節目の来場者となった大阪府箕面市のソフトウエアエンジニア、上田裕貴さん（３４）に展覧会の図録や絵はがきなどが贈られた。。
　同展は９月３日まで。一般１０００円、高大生８００円、小中生６００円。２日午後２時から学芸員による作品解説がある。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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