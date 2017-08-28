バロック展２万人突破、９月３日まで　鹿児島市立美術館

(2017 08/28 23:50)

２万人目の来場者となった上田裕貴さん（左）＝２８日、鹿児島市立美術館

鹿児島市立美術館で開催中の特別企画展「バロックの巨匠たち」（同館、南日本新聞社など主催）の観覧者が２８日、２万人に達した。節目の来場者となった大阪府箕面市のソフトウエアエンジニア、上田裕貴さん（３４）に展覧会の図録や絵はがきなどが贈られた。。同展は９月３日まで。一般１０００円、高大生８００円、小中生６００円。２日午後２時から学芸員による作品解説がある。