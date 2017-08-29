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マルヤ屋上に遊び場完成　発案から建設まで小学生が作業　鹿児島市

(2017 08/29 13:00)
完成した遊び場で笑顔を見せる子どもたち＝２７日、鹿児島市のマルヤガーデンズ
　小学生が発案から建設作業まで携わった子どものための遊び場が２７日、鹿児島市のマルヤガーデンズ屋上庭園に完成した。児童は厳しい暑さの中、協力し合って小屋や仕切りを組み立てた。完成すると早速、好きな場所に座ったり走り回ったりした。
　鹿児島大学工学部環境建築研究室（鷹野敦准教授）と同市石谷町の工務店ベガハウスが開く「こどもの建築学校」に通う４～６年生２４人が、２６日から２日間かけ作業した。鹿児島大大学院生らの指導を受け金づちやのこぎりを使い、くぎを打ち込み材木を切った。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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