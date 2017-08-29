マルヤ屋上に遊び場完成　発案から建設まで小学生が作業　鹿児島市

(2017 08/29 13:00)

完成した遊び場で笑顔を見せる子どもたち＝２７日、鹿児島市のマルヤガーデンズ

小学生が発案から建設作業まで携わった子どものための遊び場が２７日、鹿児島市のマルヤガーデンズ屋上庭園に完成した。児童は厳しい暑さの中、協力し合って小屋や仕切りを組み立てた。完成すると早速、好きな場所に座ったり走り回ったりした。鹿児島大学工学部環境建築研究室（鷹野敦准教授）と同市石谷町の工務店ベガハウスが開く「こどもの建築学校」に通う４～６年生２４人が、２６日から２日間かけ作業した。鹿児島大大学院生らの指導を受け金づちやのこぎりを使い、くぎを打ち込み材木を切った。