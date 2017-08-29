学童疎開の縁、福岡で交流深める　北部九州在住の伊佐出身者と種子島出身者

(2017 08/29 22:00)

北部九州伊佐ふるさと会の懇親会に招かれ、疎開当時の思い出を語る日高孝行さん（中央）＝福岡市

伊佐市出身と西之表市出身の北部九州在住者でつくる郷土会が、太平洋戦争末期の学童疎開で生まれた両市の縁を後世へつなごうと交流を始めた。福岡市で毎年開くそれぞれの懇親会に会員を招待し合うほか、疎開体験者や受け入れ家庭の子孫の情報も集めて、戦争の記憶を語り継ぐ一助にしたい考えだ。「北部九州伊佐ふるさと会」（脇迫正喜会長）と、「種子島北部九州会」（落合和浩会長）。