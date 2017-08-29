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国分産の長粒米でこうじを　今秋の焼酎仕込み　国分酒造・霧島市

(2017 08/29 20:00)
順調に生育する長粒米の稲を確認する安田宣久杜氏（左）と井上敏雄さん＝霧島市国分川原
　霧島市国分川原の国分酒造（笹山護社長）が、自ら手掛けた地元産長粒米の米こうじで今秋、１銘柄の焼酎を仕込もうと、栽培に取り組んでいる。安田宣久杜氏＝とうじ＝（６５）が、保管していた種もみを３年かけて増やし地元の農家に生産を託した。稲は順調に生育しており、１タンク（１.８リットル瓶４８００本分）の仕込みに必要な米１８００キログラムを確保できる見通しだ。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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