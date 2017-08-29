ＪＲ鹿児島駅周辺整備 市電全ホームバリアフリー化
(2017 08/29 23:30)
右手前のかんまちあを含む整備計画が進むＪＲ鹿児島駅周辺＝鹿児島市浜町
（記事全文は30日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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