TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

ＪＲ鹿児島駅周辺整備　市電全ホームバリアフリー化

(2017 08/29 23:30)
右手前のかんまちあを含む整備計画が進むＪＲ鹿児島駅周辺＝鹿児島市浜町
　鹿児島市のＪＲ鹿児島駅前広場整備に合わせ、市交通局は、市電の鹿駅前停留所リニューアルに着手する。ホームを１.５～２メートルに拡幅し、全線で車いすの乗降ができるようバリアフリー化。２０２１年度までの完成を目指す。リニューアルは軌道を３線化した１９９１年以来３０年ぶり。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ