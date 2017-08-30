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イプシロン３号の機体到着　肝付町内之浦港

(2017 08/30 06:30)
船から陸揚げされる固体燃料ロケット・イプシロン３号機の１段目＝肝付町の内之浦港
　肝付町の内之浦宇宙空間観測所から本年度中に打ち上げられる予定の固体燃料ロケット「イプシロン３号機」の機体が２９日、同町の内之浦港に到着した。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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