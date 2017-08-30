東西道予算確保 国へ働き掛けを 促進期成会が鹿児島県に要請
(2017 08/30 13:00)
三反園訓知事に東西幹線道路の早期整備へ協力を求める森博幸会長（右）＝鹿児島県庁
東西幹線道路は鹿児島インターチェンジ（ＩＣ）と鹿児島新港付近を結ぶ約６キロ。うち３.４キロは事業化が決まり、本年度は田上ＩＣ―甲南ＩＣ（仮称）区間でトンネル工事に向けた準備が進む。
市によると、２００１～１６年度の進捗（しんちょく）率は、事業費ベースで約３４％にとどまる。完成時期は未定という。期成会と県は、同市の海沿いに計画する南北幹線道路の早期事業化を国に求める方針でも、一致した。
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