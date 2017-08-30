奄美の海、親子身近に　ゴカイから生態学ぶ　瀬戸内町

(2017 08/30 20:00)

ライトを照らしてゴカイを探す参加者ら＝瀬戸内町手安

鹿児島大学と瀬戸内町図書館・郷土館が２２日、同町手安で海の生き物観察会を開いた。この日の目当ては、大潮の夜に泳ぎ出すとされる「ゴカイ」。親子連れら約２５人が、海岸線の生き物を網ですくい、生息域の生態系について理解を深めた。