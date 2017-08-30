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奄美の海、親子身近に　ゴカイから生態学ぶ　瀬戸内町

(2017 08/30 20:00)
ライトを照らしてゴカイを探す参加者ら＝瀬戸内町手安
　鹿児島大学と瀬戸内町図書館・郷土館が２２日、同町手安で海の生き物観察会を開いた。この日の目当ては、大潮の夜に泳ぎ出すとされる「ゴカイ」。親子連れら約２５人が、海岸線の生き物を網ですくい、生息域の生態系について理解を深めた。
（記事全文は31日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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