ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」 鹿児島ロケ開始
(2017 08/30 23:25)
武家屋敷の庭園内で笑顔を見せる（左から）黒木華さん、鈴木亮平さん、瑛太さん、沢村一樹さん＝南九州市知覧
（記事全文は31日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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