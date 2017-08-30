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ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」　鹿児島ロケ開始

(2017 08/30 23:25)
武家屋敷の庭園内で笑顔を見せる（左から）黒木華さん、鈴木亮平さん、瑛太さん、沢村一樹さん＝南九州市知覧
　来年放送のＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の鹿児島ロケ第１弾が２３日から９月２日まで行われている。主演の鈴木亮平さん（３４）らが、霧島市や日置市など県内各地で収録。３０日は南九州市知覧の武家屋敷でロケが報道陣に公開され、鈴木さんは「全国の人にも、薩摩でこの男たちと一緒に、この時代を生きてみたかったと思われるような作品にしたい」と意気込んだ。
（記事全文は31日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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