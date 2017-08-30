地元の子どもが心込めて熱唱　恩田教諭自作の子守唄　ＣＤ化へ録音　霧島市

(2017 08/30 22:00)

「霧島の子守唄」を熱唱する霧島市少年少女合唱団＝霧島市国分重久

霧島市横川の安良小学校教諭の恩田由起子さん（５９）が３年前に作詞作曲した「霧島の子守唄」のＣＤ化に向けた録音が２４日、同市国分重久の交流施設であった。霧島市少年少女合唱団の約４０人が気持ちを込めて熱唱した。ＣＤは来年３月の合唱団発表会で発売するほか、市内の小中学校に配布する。