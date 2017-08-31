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遠洋ミナミマグロ　串木野港で初水揚げ　待望の指定港化

(2017 08/31 06:30)
水揚げされるミナミマグロ＝３０日、いちき串木野市の串木野漁港外港
　いちき串木野市の串木野漁港外港に３０日、南アフリカ沖で取れたミナミマグロが水揚げされた。資源管理のためにミナミマグロの陸揚げ港指定制度が始まった２００６年以降初めて。串木野港は８月１日付で農林水産省が指定港に追加した。漁業関係者は「マグロの町」の盛り上がりを期待している。
（記事全文は31日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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