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資料室来場者　5000人到達　鹿屋・星塚敬愛園

(2017 08/31 13:00)
「社会交流会館　星塚の歴史」の５０００人目の来場者として歓迎される黒原尚武さん（中央）＝鹿屋市の星塚敬愛園
　鹿屋市の国立ハンセン病療養所・星塚敬愛園にある歴史資料展示室「社会交流会館　星塚の歴史」の来場者が３０日、５０００人に到達した。入所者や職員らが祝い、ハンセン病問題への理解が広まることを願った。
（記事全文は31日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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