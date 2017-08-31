資料室来場者　5000人到達　鹿屋・星塚敬愛園

(2017 08/31 13:00)

「社会交流会館 星塚の歴史」の５０００人目の来場者として歓迎される黒原尚武さん（中央）＝鹿屋市の星塚敬愛園

鹿屋市の国立ハンセン病療養所・星塚敬愛園にある歴史資料展示室「社会交流会館 星塚の歴史」の来場者が３０日、５０００人に到達した。入所者や職員らが祝い、ハンセン病問題への理解が広まることを願った。