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未来の研究員育成中　鹿児島大名誉教授・小原さん　徳之島でセカンドライフ

(2017 08/31 20:00)
子どもたちに抽出した葉脈の特徴を教える小原幸三さん＝伊仙町目手久
　鹿児島大学の小原幸三名誉教授（６６）＝物理工学＝が、伊仙町目手久（めてぐ）で新たな人生をスタートさせている。夏休みには地元の子どもたちを集めた研究会をスタート。視野の広い自由な発想を養うため、若い“研究員”たちと、研究と創作の日々を送っている。
　小原さんは、鹿大で半導体などの先端電子材料などを研究し、２０１６年に退職。奄美を描いた画家田中一村の自然を愛する人生観に引かれ、１７年１月、妻が天城町出身ということから徳之島に移り住んだ。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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