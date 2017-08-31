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「伊勢えび祭り」始まる　阿久根市

(2017 08/31 22:00)
提供されるイセエビ料理の一例
　阿久根市の初秋の風物詩「阿久根伊勢えび祭り」が１日から始まる。市内の飲食店、宿泊施設など１０店舗が、生き作りや刺し身、みそ汁などを特別価格で提供する。１０月３１日まで。
　料理の内容、価格は各店舗で異なり、単品や定食、会席などがそれぞれ設定されている。定食は３５００円から。
　一部を除き予約が必要。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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