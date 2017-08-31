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鹿児島マラソン2018　大使に女子バレー・迫田さん

(2017 08/31 23:00)
ネーム入りのポロシャツを手に、笑顔を見せる迫田さおりさん＝鹿児島市の天文館ベルク広場
　来年３月４日号砲の「鹿児島マラソン２０１８」の参加ランナー募集が１日始まる。鹿児島市の天文館ベルク広場で８月３１日、関連イベントがあり、同市出身で元バレーボール女子日本代表の迫田さおりさん（２９）の大会アンバサダー就任が発表された。
　森博幸市長から背中に「ＳＡＯＲＩ」と入ったポロシャツを贈られた迫田さんは「本番まで半年。一生懸命努力し、大会当日は思い切り楽しんで」と呼び掛けた。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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