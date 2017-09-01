マルエーフェリー　奄美―阪神航路の旅客休止　志布志経由の貨物専用に

(2017 09/01 13:00)

１０月１０日で運航休止が決まった阪神航路の「琉球エキスプレス」（マルエーフェリー提供）

マルエーフェリー（奄美市、有村和晃社長）は３１日、奄美群島４島に寄港し神戸・大阪と沖縄をつなぐ阪神航路の旅客フェリー「琉球エキスプレス」（６２６６トン、定員２４０人）の運航を１０月１０日で休止すると発表した。１１日からは志布志、名瀬港経由の貨物船「琉球エキスプレス２」（１万７５８トン）に切り替える。離島の少子高齢化や格安航空会社（ＬＣＣ）就航による利用者減、燃料費の高止まりで旅客事業継続は困難と判断した。