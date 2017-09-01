情報共有し観光連携 都城で地域協議会
(2017 09/01 06:30)
霧島錦江湾国立公園の外国人誘客について話す関係者＝都城市花繰町の宮崎県木材利用技術センター
この日は、南大隅町が佐多岬や雄川を結ぶ無料周遊バスを運行していることや、湧水町が栗野岳登山道のルートを開設予定であることなどが報告され、キャンプ場などの整備状況や各市町の今後の計画も示された。
（記事全文は１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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