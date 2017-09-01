バロック展 ３日閉幕 鹿児島市立美術館

(2017 09/01 22:20)

鹿児島市立美術館で開かれている特別企画展「バロックの巨匠たち―ヨーロッパに広がった光と影の軌跡」（同館、南日本新聞社など主催）は３日、閉幕する。

バロック絵画は１６世紀末にイタリアを起源に成立し、欧州各国に広がった。レンブラント、ブリューゲル、ベラスケスら多彩な画家による明暗を生かした劇的な場面描写や、繊細で躍動感あふれる作品４４点が多くの来場者を楽しませている。

一般１０００円、高大生８００円、小中生６００円。２日午後２時からは、学芸員による作品解説がある。