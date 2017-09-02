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８月の鹿児島県“激アツ”　与論は平均30.3度　15地点で最高を記録

(2017 09/02 00:10)
　鹿児島地方気象台は１日、８月の気候統計値を発表した。県内は奄美地方を中心に厳しい暑さとなり、与論島で、猛暑だった２０１３年８月の月間平均気温を０.６度上回る３０.３度となるなど、県内全３３観測点のうち半数近くの１５地点で、歴代最高を記録した。
　気象台によると、８月は、奄美地方周辺で太平洋高気圧とチベット高気圧が折り重なり、県内は晴れの日が多く、暖かい空気も入りやすかった。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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