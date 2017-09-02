多重債務の相談　鹿児島市に窓口　グリーンコープ

(2017 09/02 06:30)

開所式であいさつする兒島聖室長（中央）＝鹿児島市のかごしま県民交流センター

多重債務や生活困窮に陥った人が無料で相談できる「グリーンコープ生活再生相談室」の開所式が１日、鹿児島市のかごしま県民交流センターであった。グリーンコープかごしま生協の事業の一環。同生協は「金銭問題を個人の問題とせず、社会的課題と捉え直して解決を目指したい」としている。式では、相談室の兒島聖室長（３５）が「相談者は一人で抱え込んだり、複数の悩みを持ったりしている場合が多い。関係者同士で協力し、支えていくことができれば」とあいさつ。