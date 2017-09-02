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多重債務の相談　鹿児島市に窓口　グリーンコープ

(2017 09/02 06:30)
開所式であいさつする兒島聖室長（中央）＝鹿児島市のかごしま県民交流センター
　多重債務や生活困窮に陥った人が無料で相談できる「グリーンコープ生活再生相談室」の開所式が１日、鹿児島市のかごしま県民交流センターであった。グリーンコープかごしま生協の事業の一環。同生協は「金銭問題を個人の問題とせず、社会的課題と捉え直して解決を目指したい」としている。
　式では、相談室の兒島聖室長（３５）が「相談者は一人で抱え込んだり、複数の悩みを持ったりしている場合が多い。関係者同士で協力し、支えていくことができれば」とあいさつ。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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