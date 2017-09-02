石蔵でジャズコンサート　生演奏１００人堪能　南さつま

(2017 09/02 20:50)

迫力あるジャズ演奏が響く石蔵コンサート＝南さつま市加世田唐仁原の丁子屋

南さつま市加世田唐仁原の丁子屋で８月２６日、「第４回丁子屋石蔵コンサート 魅惑の昼下がり」が開かれた。約１００人が迫力あるジャズ演奏を楽しんだ。しょうゆなどを製造販売する丁子屋の店前の石蔵は、国の登録有形文化財。２６日は店裏の石蔵であり、南さつま市金峰の主婦浜崎こころさん（３９）ら「チェストボックスジャズバンド」の５人が出演。サックス、ドラム、ピアノ、ベースで「Ａ列車で行こう」「枯葉」など２０曲で会場を沸かせた。