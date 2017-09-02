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石蔵でジャズコンサート　生演奏１００人堪能　南さつま

(2017 09/02 20:50)
迫力あるジャズ演奏が響く石蔵コンサート＝南さつま市加世田唐仁原の丁子屋
　南さつま市加世田唐仁原の丁子屋で８月２６日、「第４回丁子屋石蔵コンサート　魅惑の昼下がり」が開かれた。約１００人が迫力あるジャズ演奏を楽しんだ。
　しょうゆなどを製造販売する丁子屋の店前の石蔵は、国の登録有形文化財。２６日は店裏の石蔵であり、南さつま市金峰の主婦浜崎こころさん（３９）ら「チェストボックスジャズバンド」の５人が出演。サックス、ドラム、ピアノ、ベースで「Ａ列車で行こう」「枯葉」など２０曲で会場を沸かせた。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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