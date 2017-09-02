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鹿児島ユナイテッド引き分け　藤枝に１－１

(2017 09/02 19:40)
　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２日、静岡県の藤枝総合運動公園で藤枝と対戦し、１－１で引き分けた。
　鹿児島Ｕは前半、前線からプレスを掛ける相手に主導権を奪われ、先制を許した。後半も攻めあぐねる場面が目立った。ＭＦ吉井が退場するなど苦しい展開が続いたが、終盤にエース藤本が相手ＧＫのミスを見逃さず同点ゴールを決めた。
　鹿児島Ｕは９日、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場で栃木と対戦する。
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