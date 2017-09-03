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珍野菜シーアスパラガス特産品に　鹿児島大が水耕技術確立

(2017 09/03 13:00)
シーアスパラガスを育てる鹿児島大学の志水勝好教授（左）、ゼミ生の西修平さん（左から２番目）ら＝鹿児島市
　鹿児島大学農学部の志水勝好教授（５１）＝比較環境農学＝のゼミが、日本ではまだ珍しい野菜「シーアスパラガス」（和名・アッケシソウ）の栽培に成功した。８月から鹿児島市内の店頭にも並ぶ。志水教授らは「鹿児島の新しい農産物として売り出せないか」と期待を掛ける。
　シーアスパラガスはアジアや欧米の熱帯～温帯に自生する。干潟や塩田で育ち、塩分を含むのが特徴。日本では北海道や瀬戸内海沿岸などで確認されているが、栽培は難しく、全国でも数カ所しか例がないという。
ゆめりあで販売中のシーアスパラガス＝鹿児島市のゆめりあ
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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