珍野菜シーアスパラガス特産品に 鹿児島大が水耕技術確立
(2017 09/03 13:00)
シーアスパラガスを育てる鹿児島大学の志水勝好教授（左）、ゼミ生の西修平さん（左から２番目）ら＝鹿児島市
シーアスパラガスはアジアや欧米の熱帯～温帯に自生する。干潟や塩田で育ち、塩分を含むのが特徴。日本では北海道や瀬戸内海沿岸などで確認されているが、栽培は難しく、全国でも数カ所しか例がないという。
ゆめりあで販売中のシーアスパラガス＝鹿児島市のゆめりあ
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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