珍野菜シーアスパラガス特産品に　鹿児島大が水耕技術確立

(2017 09/03 13:00)

シーアスパラガスを育てる鹿児島大学の志水勝好教授（左）、ゼミ生の西修平さん（左から２番目）ら＝鹿児島市

ゆめりあで販売中のシーアスパラガス＝鹿児島市のゆめりあ

鹿児島大学農学部の志水勝好教授（５１）＝比較環境農学＝のゼミが、日本ではまだ珍しい野菜「シーアスパラガス」（和名・アッケシソウ）の栽培に成功した。８月から鹿児島市内の店頭にも並ぶ。志水教授らは「鹿児島の新しい農産物として売り出せないか」と期待を掛ける。シーアスパラガスはアジアや欧米の熱帯～温帯に自生する。干潟や塩田で育ち、塩分を含むのが特徴。日本では北海道や瀬戸内海沿岸などで確認されているが、栽培は難しく、全国でも数カ所しか例がないという。