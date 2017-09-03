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南日本ナイターソフト決勝大会　単独・山口水産４連覇、混成は丸山物産

(2017 09/03 00:30)
【単独決勝　ファミリーＨＰ薩摩－山口水産】７回裏山口水産２死一、二塁、竹原がサヨナラ３点本塁打を放つ＝知覧平和公園
　第５０回南日本新聞社杯ナイターソフトボール決勝大会（鹿児島県ソフトボール協会、南日本新聞社主催）は２日、南九州市の知覧平和公園で決勝があった。単独は山口水産がファミリーＨＰ薩摩に７－６でサヨナラ勝ちし、４年連続６度目の優勝。混成は丸山物産が鹿屋中央電機を４－３で下し、７年ぶり４度目の栄冠に輝いた。
　決勝戦の模様は、２５日午後１時５５分から南日本放送で放映予定。
【混成決勝　鹿屋中央電機－丸山物産】７回表鹿屋中央電機１死二塁、幸の中飛で二走瀬川が本塁を突くがタッチアウト。捕手嘉＝知覧平和公園
（結果詳細は３日付南日本新聞でご覧になれます）


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