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鹿児島Ｕ粘り分け　藤枝に１－１

(2017 09/03 00:15)
【鹿児島Ｕ－藤枝】後半、激しく競り合う鹿児島Ｕの上本（中央）＝藤枝総合運動公園
　明治安田Ｊ３第２１節第１日は２日、各地で３試合があった。鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は、静岡県の藤枝総合運動公園で藤枝と対戦し、１－１と引き分けて５連勝はならなかった。通算成績は１１勝２分け７敗（勝ち点３５）で５位。
　２位沼津はＦＣ東京Ｕ－２３に５－０で快勝し、勝ち点を３９に伸ばした。富山はＹＳ横浜に１－１で引き分け、勝ち点３６で暫定３位に浮上した。残り試合は３、４日に行われる。
（結果詳細は３日付南日本新聞でご覧になれます）

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