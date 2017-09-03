９月も気温高く要注意 熱中症搬送昨年上回る 鹿児島県内５～８月

(2017 09/03 06:30)

鹿児島県内で今年５～８月に熱中症の疑いで救急搬送された人数は１３７１人で、昨年同時期の１２５８人に比べ１００人以上多かったことが２日、分かった。９月も暑い日が続くと予想されることから、県は水分補給やエアコンの使用による熱中症予防を引き続き呼び掛けている。

総務省消防庁のまとめによると、５月１日～８月２７日までの死者は全国で４６人。県内では７月に鹿屋市の５０代女性、８月に肝付町の８０代女性が熱中症の疑いで死亡した。