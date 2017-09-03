全国高校ワープロ　樟南が団体準優勝、個人は２人が３位

(2017 09/03 23:30)

全国大会で準優勝した樟南高校ワープロ部の國吉光さん、大井美季さん、折田美穂さん（前列右から４〜６人目）と部員ら＝鹿児島市の同校

鹿児島市の樟南高校ワープロ部が、「第６４回全国高等学校ワープロ競技大会」（８月、東京）の団体の部で準優勝した。個人の部も合わせて５６校２１５人が出場。出題された文章を見ながら、１０分間にどれだけの文字を正確に打てるかを競った。同校からはいずれも商業科３年の大井美季さん、國吉光さん、普通科２年の折田美穂さんが挑んだ。個人でも３位（３人）に國吉さんと折田さん、４位（３人）に大井さんが入った。