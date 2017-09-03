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全国高校ワープロ　樟南が団体準優勝、個人は２人が３位

(2017 09/03 23:30)
全国大会で準優勝した樟南高校ワープロ部の國吉光さん、大井美季さん、折田美穂さん（前列右から４〜６人目）と部員ら＝鹿児島市の同校
　鹿児島市の樟南高校ワープロ部が、「第６４回全国高等学校ワープロ競技大会」（８月、東京）の団体の部で準優勝した。
　個人の部も合わせて５６校２１５人が出場。出題された文章を見ながら、１０分間にどれだけの文字を正確に打てるかを競った。
　同校からはいずれも商業科３年の大井美季さん、國吉光さん、普通科２年の折田美穂さんが挑んだ。個人でも３位（３人）に國吉さんと折田さん、４位（３人）に大井さんが入った。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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