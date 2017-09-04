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南日本カップアマゴルフ　高年・家村（霧島）、若年・柳園（えびの）Ｖ

(2017 09/04 00:00)
空港コース優勝の柳園裕志（左）と横川コース優勝の家村悦子＝鹿児島空港３６ＣＣ
　ゴルフの第３５回南日本カップアマチュア大会（かごしま空港３６カントリークラブ・南日本新聞社主催、霧島市後援、ＪＡＬ日本航空・協立商事協賛）は３日、霧島市のかごしま空港３６ＣＣであった。ダブルペリア方式のネットスコア（同一ネットの場合は年齢順）で争われ、横川コース・高年は家村悦子（霧島市）が６８．６で女性の部と併せて制した。空港コース・若年は柳園裕志（えびの市）が６８．８で優勝した。
（結果詳細は４日付南日本新聞でご覧になれます）
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