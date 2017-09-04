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喜界町が避難準備情報を発令

(2017 09/04 15:58)
　喜界町は４日午後２時５５分、記録的な大雨で土砂災害などの危険性が高まっているとして、１４地区の１６０４世帯３０８６人に「避難準備・高齢者等避難開始」を発令した。
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