若手ものづくり競技大会で「銀」　川内職能校　中川さん・古園さん

(2017 09/04 22:00)

メカトロニクス職種で銀賞を受賞した古園海成さん（左）と中川雄貴さん＝薩摩川内市の川内職業能力開発短期大学校

薩摩川内市の川内職業能力開発短期大学校２年の中川雄貴さん（１９）と古園海成さん（１９）が、名古屋市であった「若年者ものづくり競技大会」のメカトロニクス職種で全国２位の銀賞を受賞した。２人は電気エネルギー制御科のクラスメート。「入賞の目標を達成できてうれしい」と喜んでいる。大会は職業能力開発施設や工業高校に通う２０歳以下の若者が対象で、計１５職種でそれぞれ技術を競う。２人１組のメカトロニクス職種は、工場などの生産設備を組み立てたり、設定したりする技術や正確さが評価され、全国から３４組６８人が出場した。