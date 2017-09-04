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小惑星アイラシ、初観察会　スターランドＡＩＲＡ

(2017 09/04 20:00)
望遠鏡の前で上田聰館長の解説を聞く参加者＝姶良市のスターランドＡＩＲＡ
　姶良市のスターランドＡＩＲＡで８月２６日、小惑星「Ａｉｒａｓｈｉ（アイラシ）」の観察会があった。昨年１１月の命名認定後、初めての取り組み。雲が広がり、望遠鏡での観察はできなかったが、訪れた家族連れらは、講話やプラネタリウムで宇宙に思いをはせた。
　アイラシは火星と木星の間にあり、直径約１０キロと推定され、約５・６年かけて太陽の周りを１周する。８月末～９月上旬、地球に接近するのに合わせ、観測会を開いた。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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