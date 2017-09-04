小惑星アイラシ、初観察会 スターランドＡＩＲＡ
(2017 09/04 20:00)
望遠鏡の前で上田聰館長の解説を聞く参加者＝姶良市のスターランドＡＩＲＡ
アイラシは火星と木星の間にあり、直径約１０キロと推定され、約５・６年かけて太陽の周りを１周する。８月末～９月上旬、地球に接近するのに合わせ、観測会を開いた。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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