ＡＩで野菜病害予測　錦江町と農業法人が新型センサー設置

(2017 09/05 06:30)

ハウスにセンサーを取り付ける福岡園芸の福岡忠司社長（右）＝錦江町馬場

錦江町は地方創生の一環で、人工知能（ＡＩ）を使ってハウス栽培作物の病害を予測する研究に１０月から乗り出す。町の「まち・ひと・『ＭＩＲＡＩ』創生協議会」と、同町馬場の農業法人・福岡園芸（福岡忠司社長）が４日、技術確立に向けた共同研究に調印した。データに基づく科学的な農業で労働力不足を補い、コスト軽減につなげる狙い。