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ＡＩで野菜病害予測　錦江町と農業法人が新型センサー設置

(2017 09/05 06:30)
ハウスにセンサーを取り付ける福岡園芸の福岡忠司社長（右）＝錦江町馬場
　錦江町は地方創生の一環で、人工知能（ＡＩ）を使ってハウス栽培作物の病害を予測する研究に１０月から乗り出す。町の「まち・ひと・『ＭＩＲＡＩ』創生協議会」と、同町馬場の農業法人・福岡園芸（福岡忠司社長）が４日、技術確立に向けた共同研究に調印した。
　データに基づく科学的な農業で労働力不足を補い、コスト軽減につなげる狙い。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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